شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لجميع النوعيات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» الثلاث والخمس سنوات ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم المزدوج، جاهزة، ومن المقرر أن ينشر الخليج 365 نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر الموقع الرسمى لليوم السابع حيث تتاح النتيجة للطلاب للاستعلام عنها

وأدى قرابة 780 ألف طالب بـ الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بكافة النوعيات، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

واستعرضت الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

- عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

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