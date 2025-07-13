شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يتفقد مؤتمر المرحلتين الإعدادية والثانوية بكاتدرائية أم المحبة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

تفقد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مؤتمر اجتماع المرحلتين الإعدادية، والثانوية، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط، وذلك تحت شعار "كُونُوا قِدِّيسِينَ لأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ." (1 بط 1: 16).

جاء ذلك بمشاركة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط لـ الأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والأب لوكاس رسمي، وكيل المطرانية، والأب ميشيل زاهر، راعي الكاتدرائية، والأب ماجد مؤنس.

ورحب الأنبا دانيال بالأنبا إبراهيم إسحق، معبرًا عن امتنانه بهذه الزيارة، كما قدم الأب البطريرك كلمات التشجيع لأبناء وبنات المؤتمر، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع الفقرات المقدمة لهم.

وفي سياق متصل، كان قد شارك الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، في المؤتمر السنوي للمجلس المحلي لجنود مريم "مريم سيدة الرسل"، وذلك ببيت السلام، بالإسماعيلية، وبرعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

وأقيمت فعاليات المؤتمر تحت شعار "رسل رجاء وفرح"، في الفترة من العاشر، وحتى الثاني عشر من يوليو الجاري، بمشاركة فرق جنود مريم، من مختلف الكنائس الكاثوليكية بالقاهرة. وألقى الأب المطران محاضرة بعنوان "حاملين الفرح والرجاء".