شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكرم الإدارة العامة للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك عقب فض دور الانعقاد العادى الخامس، للفصل التشريعي الثاني تقديرا لمجهوداتها وإخلاصها في العمل، وسرعة تعاملها مع طلبات النواب بغرفتيه النواب والشيوخ، مما كان له أكبر الأثر على تحقيق نسب إنجاز عالية في معدلات العمل.

وشهد التكريم حضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على إدارة الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

وسلمت الدكتورة مايا مرسي شهادات تقدير لـ رانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، وداليا مختار نوح مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية، والعاملين بالإدارة، مشيدة بمجهوداتهم، حيث يأتي هذا التكريم للقطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة.

ومن جانبهم؛ أعرب العاملون بالإدارة عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.