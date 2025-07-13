وزارة التضامن تنفذ مبادرة لتدريب أهالي المناطق الحدودية على بناء الأسرة والحفاظ عليها

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" المرحلة الثانية من مبادرة تدريبات أهالي المناطق الحدودية بمحافظات أسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، وذلك على الأسس السليمة لبناء الأسرة والحفاظ عليها وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.



وقالت راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج "مودة" بوزارة التضامن أن التدريبات شارك بها 977 مشاركا ومشاركة من أهالي المناطق الحدودية، حيث تناولت التدريبات عدداً من المحاور المتعلقة بالأسس السليمة لبناء الأسرة والحفاظ عليها، والمشاركة في الزواج والأثر الذي يعود على الطرفين نتيجة المشاركة، وأساليب التربية الإيجابية للأبناء والأثر الإيجابي الذي يعود على الأبناء والأسرة، بالإضافة إلي التعريف بمنصة مودة وخدمة "أسال مودة" للاستشارات الرقمية.

وأضافت فارس أن التدريبات أكدت على توعية المستفيدين والمستفيدات بأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والمنافع المختلفة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وأن هذه التدريبات تأتي في إطار الجهود المستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك، حيث يمثل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" استثماراً استراتيجياً في بناء أسر مصرية مستقرة وسعيدة.

ويهدف برنامج مودة ، الذي أطلقه رئيس الجمهورية عام 2019، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة.