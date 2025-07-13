شكرا لقرائتكم خبر عن "صمم وصُنع في مصر".. مشروعات تخرج ذكية ومستدامة في فنون تطبيقية حلوان والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تعكس روح الابتكار والوعي المجتمعي، نفّذ طلاب الفرقة الرابعة بقسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية بـ كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان، مجموعة من مشروعات التخرج تحت عنوان "تصميم ذكي ومستدام.. صمم وصُنع في مصر"، والتي جمعت بين التصميم الذكي والبعد الإنساني والاستدامة، بإشراف نخبة من أساتذة القسم، وبرعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور شريف حسن، عميد الكلية.



تضمنت مشروعات التخرج ثلاثة محاور رئيسية، هي: عربات الخدمة الذكية، الأثاث الطبي الذكي، والأثاث الذكي متعدد الأغراض، وهدفت جميعها إلى تقديم حلول عملية تواكب احتياجات المجتمع المصري، وتسهم في تطوير جودة الحياة باستخدام التكنولوجيا والتصميم المبتكر.

في محور عربات الخدمة الذكية، برز مشروع "عربة التاريخ الحي"، التي تقدم تجربة تفاعلية للتعريف بالحضارة المصرية القديمة، من خلال شاشات وأجهزة ذكية داخل عربة متنقلة يمكن استخدامها في المدارس والمتاحف والفعاليات الثقافية، بهدف ربط الأجيال الجديدة بجذورهم التاريخية بأسلوب عصري.



كما شمل المحور مشروع "وحدة القهوة الذكية"، وهي عربة متنقلة تتيح طلب القهوة عبر شاشات تفاعلية وتدعم الدفع الإلكتروني، مع إمكانية دمجها مستقبلًا بأنظمة الطاقة الشمسية، في خطوة لحل مشاكل التشغيل اليدوي في عربات القهوة التقليدية.

أما في محور الأثاث الطبي الذكي، فقدّم الطلاب مجموعة من الابتكارات التي تلبي احتياجات المرضى وذوي الإعاقات الحركية، أبرزها "كرسي الوقوف الذكي – مسار"، والمُصمم لمساعدة المصابين بالشلل النصفي على الوقوف بسهولة واستقلالية، ما يعزز شعورهم بالاعتماد على الذات.



كذلك تم تطوير "كرسي الغسيل الكلوي الذكي – كيورا"، الذي يوفر أوضاعًا متعددة لتأمين راحة المريض طوال جلسة الغسيل، ويضم أنظمة تدفئة وتبريد وتدليك لحالات الهبوط والإرهاق.

كما شمل المحور مشروع "الكرسي المتحرك الذكي – قادر"، والذي يخدم حالات الشلل الرباعي، ويتميز بالتحكم عبر joystick أو أنظمة الواقع المعزز، مع إمكانيات تعديل وضع الجلوس والتمدد بشكل كامل.



وجاء المحور الثالث تحت عنوان الأثاث الذكي متعدد الأغراض، حيث تميّز الطلاب بتقديم حلول تصميمية تجمع بين الراحة والتكنولوجيا، مثل "كرسي المساج الذكي"، الذي يقدم تجربة استرخاء متكاملة تشمل المساج والتدفئة ووضعية انعدام الجاذبية، مزودًا بجهاز نشر روائح وشاحن لاسلكي. كما شمل المحور "كرسي الألعاب الذكي – Nexapce"، الذي يدمج بين بيئة العمل والترفيه بدعم الشاشات المتعددة ووضعيات الجلوس المختلفة. وبرز كذلك "سرير السينما الذكي – Cinshell"، المصمم ليحوّل السرير إلى مساحة ترفيهية متكاملة، مزود بستائر تعتيم ومكتبة ذكية ووحدة عرض سينمائي منزلية، مع إمكانية دمجه ضمن نظام المنزل الذكي.



وأشرف على هذه المشروعات فريق أكاديمي من أساتذة القسم، ضم كلًا من: الأستاذ الدكتور خالد جاد – رئيس قسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية، والأستاذ الدكتور وليد إبراهيم حسن – أستاذ التصميم بالقسم، إلى جانب د. وليد عبد الفتاح، د. أحمد صلاح، م.م. إسلام عادل، م. هشام عادل، وم. محمد فتحي.



تعكس هذه المشروعات روح الابتكار لدى طلاب الكلية، وقدرتهم على تحويل التحديات إلى فرص تصميمية ذكية وفعالة، تواكب رؤية مصر في مجالات التحول الرقمي والتصنيع المحلي المستدام، تحت شعار "صمم وصُنع في مصر".