شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: توجه فرق الاستجابة لموقع انهيار عقار العطارين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر المصري أن غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغًا بـ انهيار عقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، في شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين بالإسكندرية.

توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، إلى موقع الحادث على الفور، لمساندة أجهزة الدولة وتقديم الدعم والإسعافات الأولية للمصابين وفرق الدعم النفسي لتقديم خدمات الدعم النفسي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بشارع صلاح الدين بمنطقة العطارين وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها قوات الحماية المدنية إلي مكان الواقعة، وتبين وجود حالات وفاة لشخصين وإصابة 6 آخرين.

ولقي شخصين مصرعهم وأصيب 6 آخرين، إثر انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة العطارين وسط المحافظة، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج ونقل الجثامين إلي المشرحة.