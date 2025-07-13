شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التربية والتعليم لتهنئته بتولي رئاسة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 12:25 م

استقبل صباح اليوم، المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بحضور الأمين العام ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية - الدقي.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره إلى محمد عبد اللطيف متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.



رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التربية والتعليم لتهنئته