شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عدوى الجذام لا تنتقل بسهولة وتتطلب فترات طويلة من المخالطة الوثيقة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 10:54 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن عدوى الجذام لا تنتقل بسهولة وتتطلب فترات طويلة من المخالطة الوثيقة (المصافحة أو اللمس العابر لا ينقل العدوى).

وتابعت وزارة الصحة والسكان : العلاج المتوفر يقلل بشكل كبير من احتمالية انتقال العدوى بعد الجرعة الأولى، ويعتبر الجذام قابلاً للشفاء التام منذ عام 1982 بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت: التوصيات الطبية الحديثة تؤكد عدم وجود مبرر لعزل مرضى الجذام بعد بدء العلاج، مما يدعم دمجهم في المجتمع دون وصم.

واستكملت: توفر الوزارة العلاج مجانًا في عيادات الجلدية التخصصية بجميع المحافظات والعلاج محدد المدة حسب حالة المريض، ولا يستمر مدى الحياة وعلى المريض الالتزام بفترة العلاج المحددة من الطبيب المختص لضمان الشفاء التام.