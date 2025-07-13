شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى بمستشفى وادي النطرون التخصصي ينجح فى إجراء جراحة دقيقة .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن فريقا طبيا نجح في إجراء عملية دقيقة لإصلاح إعوجاج انتكاسي بـ العمود الفقري لمريضة تبلغ من العمر 45 عامًا فى مستشفى وادي النطرون التخصصي.



وتابعت وزارة الصحة والسكان : استقبلت المستشفى مريضة تعاني من اعوجاج انتكاسي بالعمود الفقري الصدري والقطني، أدى إلى حدوث آلام مزمنة بالظهر مع صعوبات في الحركة والعمل

واستكملت الوزارة : تم مناظرة الحالة بعيادة جراحة المخ والأعصاب ودراسة كافية لأشعة المريضة من حيث حساب زاوية واتجاه الاعوجاج، وبداية ونهاية الفقرات المنتكسة

وقالت : بعد مناقشة المريضة وأهلها من الدرجة الأولى في التدخل الجراحي ومدى خطورة العملية، تم إجراء التدخل الجراحي وإصلاح الاعوجاج عن طريق تثبيت عنق الفقرات الصدرية والقطنية باستخدام مسامير متخصصة لحالات الاعوجاج، وباستخدام جهاز الأشعة داخل غرفة العمليات C-arm ، وكذلك بمساعدة جهاز مراقبة الأعصاب لتقليل نسبة المضاعفات، وتأثر الحالة، حيث استمرت الجراحة لمدة 5 ساعات من أجل الوصول لأفضل نتيجة

وبعد الجراحة استمرت المريضة على العلاج لمدة ثلاث أيام بالقسم الداخلي، وخرجت المريضة في حالة طبية مستقرة ولا تعاني من أي مضاعفات