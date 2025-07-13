شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعقد 116 ندوة الإثنين المقبل ضمن برنامج الندوات العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف 116 ندوة علمية ضمن برنامج الندوات العلمية، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق ١٤ من يوليو 2025 م، بعد صلاة العشاء، تحت عنوان: "ما زال جبريلُ يوصيني بالجارِ حتَّى ظننتُ أنه سيورِّثُه.. حق الجار في الإسلام".

ويأتي تنظيم هذه الندوات في إطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي يهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة، وتعزيز مفاهيم التراحم والتكافل الاجتماعي.

وتتناول الندوات بيان مكانة الجار في الإسلام، وحقوقه، وآداب التعامل معه، في ضوء الهدي النبوي الشريف، بما يعزز روابط المجتمع ويقوي نسيجه الأخلاقي والإنساني.