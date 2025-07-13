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وزارة الأوقاف تعقد 116 ندوة الإثنين المقبل ضمن برنامج الندوات العلمية

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وزارة الأوقاف تعقد 116 ندوة الإثنين المقبل ضمن برنامج الندوات العلمية

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القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف 116 ندوة علمية ضمن برنامج الندوات العلمية، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق ١٤ من يوليو 2025 م، بعد صلاة العشاء، تحت عنوان: "ما زال جبريلُ يوصيني بالجارِ حتَّى ظننتُ أنه سيورِّثُه.. حق الجار في الإسلام".

ويأتي تنظيم هذه الندوات في إطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي يهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة، وتعزيز مفاهيم التراحم والتكافل الاجتماعي.

وتتناول الندوات بيان مكانة الجار في الإسلام، وحقوقه، وآداب التعامل معه، في ضوء الهدي النبوي الشريف، بما يعزز روابط المجتمع ويقوي نسيجه الأخلاقي والإنساني.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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