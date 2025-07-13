شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا لعام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى المقبل 2025،2026، كالتالى:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية .

- أن يكون الطالب خالياً من أي أمرض مزمنة أو معدية أو نفسية أو أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة .

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في (2025/10/1) عن 18 عاماً.

- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام (2025/2024).

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة ( مادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 382 الصادر بتاريخ 2012/10/2 ) للطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين بعد إعلان نتائجهم، وفي حال ثبوت مرض مزمن للطالب لم يتم الإبلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيا الى مدارس التعليم العام .

- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي فقط ، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة...

ثانيا: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم : (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم ).

وأوضحت الوزارة، أنه يتم سداد مقابل أداء الخدمة ( رسوم دفع مدارس المتفوقين ) وقيمتها (250) جنيها مصريا مائتان وخمسون جنيها فقط رسوم التقدم لأداء امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ويتم سدادها من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري (كود وشركات e-finance بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقدم ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم .

- لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23) ولا إيصال (123).

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين خلال الفترة من 10 حتى 31 يوليو 2025.