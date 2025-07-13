شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول الاختبارات التحريرية للمتقدمات للحصول على تصريح واعظة معتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد الاختبارات التحريرية المركزية، للمتقدمات للحصول على تصريح واعظة معتمدة للعام 2025م، وذلك بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وفق المواعيد المحددة لكل متقدمة.

وتؤكد الوزارة أنه لن يُسمح بدخول لجنة الاختبار إلا بعد إحضار الآتي:

١- صورة من بطاقة الرقم القومي.

٢- صورة من المؤهل الدراسي الأصلي.

٣- صورة من المؤهل الأعلى (إن وجد)، مع ضرورة الاطلاع على الأصول.

وتُعدّ المتقدمة معتذرة عن التقدم إذا تخلفت عن الحضور في الموعد المحدد لها.

ويشمل الاختبار الموضوعات التالية:

١- حفظ ربع القرآن الأخير مع إجادة التلاوة.

٢- تفسير العشر الأخير من كتاب "البيان على المنتخب".

٣- شرح الأربعين النووية.

٤- فقه العبادات.

٥- اللغة العربية.