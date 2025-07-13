شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور هيئة الأوقاف القبطية لخدمة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

تُعد هيئة الأوقاف القبطية من أبرز الهيئات التي أسستها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة المجتمع ودعم أبنائه عبر العصور. تأسست الهيئة بهدف إدارة أوقاف الكنيسة وممتلكاتها، وتوجيه مواردها لخدمة الأهداف الاجتماعية والإنسانية والتعليمية التي تخدم الشعب القبطي والمجتمع المصري بشكل عام.

وعلى مر التاريخ، لعبت هيئة الأوقاف القبطية دورًا محوريًا في دعم العديد من المشاريع التنموية والخدمية، مثل بناء المدارس، ودعم الأسر المحتاجة، وتمويل المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى رعاية الأيتام والمسنين. كما ساهمت الهيئة في الحفاظ على التراث القبطي من خلال صيانة الكنائس والأديرة القديمة، التي تمثل جزءًا هامًا من التاريخ المصري المسيحي.

وتواصل الهيئة اليوم عملها في إطار رؤية الكنيسة القبطية التي تسعى إلى تعزيز الهوية القبطية، ودعم التنمية المستدامة، وتقديم خدمات إنسانية متكاملة، مع الحرص على الشفافية والإدارة الحكيمة للأوقاف.

وبهذا الدور الحيوى، تظل هيئة الأوقاف القبطية منارات للعطاء والخدمة، تعكس روح المحبة والتكافل التى تميز الكنيسة القبطية في مصر.