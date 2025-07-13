شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق لا تعرفها عن ضربة الشمس.. تعرف على علامات الإصابة والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، إن أجسامنا مصممة لتحمل الحرارة، لكن درجات الحرارة المرتفعة والإجهاد المفرط قد يدفعانها إلى أقصى حدودها، مما يؤدي إلى ضربة شمس خطيرة، وربما مميتة.

فما هي ضربة الشمس بالضبط، وكيف تحدث؟

يتفاعل الجسم مع درجات الحرارة المرتفعة بإرسال إشارات إلى الأوعية الدموية، تُطالبها بالتمدد، يؤدي هذا إلى ضخ الدم الدافئ والسوائل والأملاح إلى الجلد، مما يُطلق عملية التبخر، ولكن بعد التعرض للحرارة لفترات طويلة، يتعرق الجسم بغزارة، مما يُفقده السوائل والأملاح.

تحدث المشاكل عندما يكون الشخص في حالة حرارة لفترة طويلة أو في درجات حرارة أو رطوبة شديدة لدرجة أن عملية التبخر تفشل.

علامات ضربة الشمس.. كيف تعرف أنك مصاب بضربة شمس؟ ابحث عن الأعراض التالية:

درجة حرارة الجسم تصل الى أعلى درجة، بشرة حمراء وساخنة وجافة، ضربات قلب سريعة وقوية، صداع ، دوخة، غثيان، ارتباك، فقدان الوعي.

الحصول على المساعدة في حالة ضربة الشمس..

ضربة الشمس حالة طارئة تهدد الحياة، إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فعليك التهدئة بسرعة بينما تطلب المساعدة أنت أو شخص آخر.

من أكثر الطرق فعاليةً لتبريد جسمك رشّه بالماء والجلوس بجانب مروحة لتحفيز عملية التبخر، سيساعدك هذا على خفض درجة حرارتك أثناء انتظارك المساعدة الطبية.

الوقاية..

لأن ضربة الشمس خطيرة للغاية، ركّز على الوقاية، وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، فهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحرارة لأن آلية تنظيم الحرارة لديهم تصبح أقل فعالية مع مرور الوقت.

وتزيد أيضًا الحالات القلبية الوعائية والعصبية من خطر الإصابة بضربة الشمس، كما تفعل الأدوية التي تتداخل مع قدرة الجسم على التعرق بشكل صحيح، مثل مضادات الذهان ومضادات التشنج.

ينبغي على الأشخاص المصابين بهذه الحالات أو الذين يتناولون هذه الأدوية الانتباه جيدًا للطقس ومؤشر الحرارة - أي مزيج الحرارة والرطوبة، في حال ارتفاع درجات الحرارة، اشرب الكثير من السوائل، وابق في مكان بارد.

إذا كنت قلقًا أو تعتقد أنك تعاني من مشاكل بسبب الحر، فحاول الاتصال بطبيبك، أما إذا كانت الحالة خطيرة، فتوجّه إلى قسم الطوارئ.