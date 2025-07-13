شكرا لقرائتكم خبر عن رعب فى كاليفورنيا بعد تسجيل 40 هزة أرضية متتالية ومخاوف من حدوث زلزال كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مناطق واسعة من جنوب كاليفورنيا نشاطًا زلزاليًا استثنائيًا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجل أكثر من 40 هزة أرضية متتالية، فيما يُطلق عليه "سرب زلازل" (earthquake swarm)، أثار قلق السكان والسلطات العلمية على حد سواء، حسبما ذكرت نيويورك تايمز.



نيويورك تايمز

وحسب بيانات هيئة الزلازل بجامعة كاليفورنيا (Southern California Earthquake Data Center)، تم تسجيل أكثر من أربعين حدثًا زلزاليًا متفاوتًا فى الشدة، تراوح معظمها بين magnitude 1.0 ومagnitude 2.0، مع مجموعة من الهزات الأقوى التى تجاوزت magnitude 4.0، بما فى ذلك هزة بلغت magnitude 4.81 قرب Calipatria و4.78 فى نفس المنطقة حوالى الساعة 06:32 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتوزعت الهزات على نطاق جغرافى يشمل مناطق عدة مثل Calipatria، Borrego Springs، Vincent وThe Geysers، ما يدل على انتشار النشاط الزلزالى ضمن نطاق يمتد من الساحل إلى الصحارى الداخلية.

ووفقًا لخبر نُشر فى وسائل إعلام أمريكية، فإن تسجيل نحو 40 هزة خلال يوم واحد يُعد حدثًا غير مألوف فى جنوب كاليفورنيا، حيث عادة ما تُسجل عدة زلازل صغيرة فقط عبر الأسبوع الواحد.

وتعد مناطق مثل Brawley Seismic Zone مهدًا معروفًا لسلوكيات كهذه، إذ غالبًا ما يشهد نشاطًا زلزاليًا على شكل أسراب دون وجود هزة رئيسية تليها ارتدادات.

ومن الناحية العلمية، يُفسّر الخبراء هذه الظاهرة بأن منطقة جنوب كاليفورنيا، وخاصّة حوض Salton Trough، تتأثر بنظام تكتونى يمتد إلى وسط البحر، وتُعد منطقة "Brawley" جزءًا من هذا النظام الذى يربط نهاية سان أندرياس Fault بآخر يمتد جنوبًا نحو جبال باخا كاليفورنيا

وفى تعليق علمى سابق لإحدى الدراسات، فإن مثل هذه السلاسل الزلزالية قد تكون بسبب تغيّرات فى الضغط التكتونى تنتشر تدريجيًا، أو تستجيب لتغيرات مسببة فى التوترات فى الأرض، لكنها لا تنبئ دائمًا بهزة أكبر لاحقة خلال الحدث ذاته.

رغم كثرة الهزات، شدّد العالِمون على أن احتمال نشوب هزة كبرى مباشرة فى أعقاب سرب الزلازل ليس مرتفعًا.

كما أبرزت الصحف أن تواتر عدد يتجاوز نصف دزينة من الزلازل magnitude ≥ 2.5 خلال أسبوع فى مناطق مأهولة يُعد أمرًا نادرًا، لكن ليس بمقدار التحذير المباشر من كارثة وشيكة، إذ إن المناطق المدنية قد تكون وُضعَت أمام تضخيم نفسى للحدث رغم غياب الدلالات على زلزال مدمر قادم .

تدعو السلطات السكان إلى اتخاذ الحيطة وعدم الذعر، وتفعيل نظام الإنذار المبكر الزلزالى ShakeAlert الذى تطوّر خلال السنوات الأخيرة لإرسال إشعارات مبكرة فى حالة الهزات القوية . ومع استمرار المراقبة، من المتوقع أن يتمكن العلماء من تقييم مدى تأثير هذا النشاط على الأنظمة التكتونية فى المستقبل القريب.