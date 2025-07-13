شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من المواطنين عن وسيلة سهلة لمعرفة حالة بطاقة "تكافل وكرامة"، الذي يُعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية مُيسرة تمكن المستفيدين من الاستعلام عن حالة البطاقة من خلال الرقم القومي فقط، عبر الموقع الرسمي للوزارة. وللاستعلام، يمكن إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة الجانبية.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- الضغط على زر "استعلام"، لتظهر حالة البطاقة سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تخفيف الضغط على مكاتبها، وتوفير وسيلة رقمية آمنة وفعالة للحصول على المعلومات الخاصة بالمعاش في لحظات معدودة.

أما بالنسبة لطرق صرف المعاش، فتتيح الوزارة عدة خيارات متنوعة لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم، وهي:

- مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلي (ATM).

- المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع.

- منافذ صرف "كارت ميزة" البنكي.