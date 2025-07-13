شكرا لقرائتكم خبر عن البكالوريا وحريق سنترال رمسيس أبرز قضايا أولى حلقات "استديو إكسترا" والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت مساء اليوم أولى حلقات برنامج "استوديو إكسترا" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، والذي تقدمه فى حلقة اليوم السبت، الإعلاميتان آية عبد الرحمن ونانسي نور، في انطلاقة جديدة تسعى إلى تقديم الرأي والتحليل من زوايا متعددة، بمشاركة مباشرة من الجمهور.

البرنامج يعتمد على عرض الصورة الكاملة لأي قضية، والوصول للحقيقة بالدليل والبرهان، حيث أكدت المذيعتان أن "استوديو إكسترا" سيكون منبرًا للجمهور، وأن المشاهدين سيكونون شركاء في اختيار الملفات ومتابعتها، مؤكدتين أن صوت الجمهور وأفكاره ستكون جزءًا رئيسيًا من القضايا التي يناقشها البرنامج.

يُعرض البرنامج يوميًا من السبت إلى الخميس، من الساعة العاشرة مساءً وحتى منتصف الليل، ويتناول أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع المصري، من خلال رصد وتحليل ومتابعة ميدانية مع المسؤولين وأصحاب القرار.

وتضمنت الحلقة الأولى من البرنامج عدة ملفات أبرزها النظام الجديد للثانوية العامة أو ما يُعرف بـ"البكالوريا"، بالإضافة إلى متابعة تطورات حريق سنترال رمسيس من أرض الحدث، إلى جانب تقرير خاص من محافظة المنيا حول أزمة ترعة بمركز العدوة، التي تعاني من انقطاع المياه.

وتأتي ضمن فقرات البرنامج "تم التحقق"، والتي تهدف إلى تفنيد الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم معلومات موثوقة ومدققة للجمهور، حيث تم خلال الحلقة توضيح الحقيقة الكاملة وراء ما يُتداول بشأن إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين.

البرنامج يطمح إلى أن يكون مساحة حقيقية للتفاعل بين الإعلام والمواطن، وساحة مفتوحة لتقديم الحقائق والآراء بمهنية وشفافية.