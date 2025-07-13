شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع أول سيارة كهربائية بشركة النصر وطرحها فى أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" أنه تم تصنيع أول سيارة كهربائية بشركة النصر للسيارات، حيث تم تجميع أول سيارة بالفعل، وسيتم طرحها خلال شهر أغسطس المقبل بعلامة دونج فينج الصينية وشركة النصر.

أضاف المصدر أن عمليات تجميع السيارات مستمرة وسترتفع وتيرتها الفترة المقبلة، لافتا أنه بحلول نهاية العام الجارى، سيتم تصنيع سيارة تحمل علامة النصر للسيارات فقط، وسيتم طرحها فى السوق المحلى، بجانب سيارات مشتركة بين القطاع الخاص وشركة النصر التى تمتلك فى الشركة الجديدة 24%.

وفى الوقت الذى سيتم تصنيع سيارة كهربائية وأخرى تقليدية، إلا أن الأسعار المبدئية والمتوقعة تتراوح من 800 ألف لمليون جنيه بصفة مبدئية لحين تحديد السعر النهائى المعلن من الشركة خلال أيام.

ويؤكد المهتمون بالقطاع أن نجاح التجربة يتوقف على الوصول إلى نقطة توازن بين الجودة والسعر، مع تقديم حوافز حقيقية للمشترين مثل الإعفاءات الجمركية، وتسهيلات التقسيط، والدعم الحكومى، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية قوية لشحن السيارات الكهربائية.

وفى هذا السياق، قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هناك مراجعة مستمرة لتكاليف الإنتاج بالتعاون مع الشركاء الأجانب، للوصول إلى أفضل سعر ممكن دون التأثير على جودة المنتج.

وأضاف أن الهدف من تصنيع السيارة الكهربائية محليًا هو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد من خلال خلق فرص عمل، وتوطين تكنولوجيا جديدة.

وأشار إلى أن التوسع فى الإنتاج وزيادة المكون المحلى قد يساهمان مستقبلًا فى خفض التكلفة تدريجيًا، ما يفتح المجال لتصدير السيارة لأسواق أفريقيا والمنطقة العربية، مؤكدًا أن مشروع إنتاج السيارة الكهربائية يمثل نقلة نوعية فى الصناعة الوطنية.