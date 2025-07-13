شكرا لقرائتكم خبر عن جولة بمحطات الخط الرابع للمترو.. نسب التنفيذ 53% والتشغيل فى 2027 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

رصد الخليج 365 نسب تنفيذ عدد من محطات الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه للربط بين مدينة 6 أكتوبر والجيزة والقاهرة، والقاهرة الجديدة، حيث شهدت محطات الرماية والمتحف المصرى الكبير ومحطة النصر، نسب تنفيذ متقدمة.

وأكد المهندس أحمد عبد العزيز، مدير مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، أن المرحلة الأولى للمشروع تبدأ من حدائق الأشجار وتنتهى فى محطة الفسطاط بمصر القديمة، مرور بشارع الهرم والمنطقة الأثرية ومحطة الجيزة لتبادل الخدمة مع الخط الثانى للمترو، أما المرحلة الثانية تمتد للتجمع والقاهرة الجديدة، والمرحلة الثالثة ستصل بالخط إلى ميدان الحصري.

وأضاف مدير المشروع، أنه جارى دراسة تشغيل 12 محطة فى المرحلة الأولى أولا نظرا لأن نسب التنفيذ بها متقدمة، من محطة حدائق الأشجار حتى المساحة، مشيرا إلى أنه تم تشطيب واجهات ومداخل محطة المتحف ومحطة الرماية الأهرام بسب كبيرة جدا، كذلك من المقرر تشغيل المترو للركاب فى عام 2027.

وأشار عبد العزيز، إلى أن الخط الرابع خط مصرى يتم تنفيذه بتحالف شركات مصرية، والماكينات مملوكة للشركات المصرية العاملة فى المشروع، مشيرا إلى أن نسب التنفيذ وصلت لـ53% تقريبا فى المسار النفقى من حدائق الأشجار حتى محطة المساحة، لافتا إلى أن الخط يخدم السكان وكذلك المناطق السياحية.

من جانبه أكد المهندس أحمد خالد مدير مشروع محطة الرماية بالخط الرابع، أن المحطة تربط بشكل مباشر مع موقف الأقاليم القريب من ميدان الرماية وهو ما يربط المترو بكل المحافظات ويخدم ركاب الموقف، مشيرا إلى أن المحطة مجهزة بسلالم كهربائية ومصاعد بجانب السلالم العادية.

وأضاف أن المشروع وفر فرص عمل كثيرة بشكل يومى، لافتا إلى أن المحطة تخدم الأهرامات والمتحف والمنطقة المحيطة، كما أن الرصيف فى الخط يتواجد بوسط المحطات وسيكون عليه أبواب زجاجية من الجانبين تفتح مع القطار عن قدومه.