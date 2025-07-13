شكرا لقرائتكم خبر عن 40 غارة إسرائيلية على بيت حانون شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 40 غارة على بيت حانون شمالى قطاع غزة.

وقالت حركة حماس إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة في مخيم الشاطئ أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين.

واستشهد 7 أشخاص على الأقل وأصيب 40 آخرين فى غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ بقطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل فلسطينية.

وأكدت المديرة الإقليمية للصندوق الأممى للسكان، أنه لم يبق فى قطاع غزة سوى 4 مستشفيات ميدانية فقط، مضيفة "آن وقت تحرك الإنسانية، واستمرار الإبادة يعني أننا بلا أخلاق".

وأشارت "ليس للنساء بغزة أي حظ للنجاة وقد نخسر جيلا كاملا من الأطفال، مؤكدة "نحن بحاجة إلى قدرة كاملة على الوصول للقطاع لمنع الإبادة".

وأكدت "ستكون مسيرة تعافي قطاع غزة طويلة وصعبة، مشيرة إلى أن حدوث إبادة جماعية سنة 2025 أمر غير مقبول وغير مفهوم"