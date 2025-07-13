شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الاحتلال ارتكب مجزرة فى مخيم الشاطئ أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة في مخيم الشاطئ أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين.

واستشهد 7 أشخاص على الأقل وأصيب 40 آخرين فى غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ بقطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل فلسطينية.

وأكدت المديرة الإقليمية للصندوق الأممى للسكان، أنه لم يبق فى قطاع غزة سوى 4 مستشفيات ميدانية فقط، مضيفة "آن وقت تحرك الإنسانية، واستمرار الإبادة يعني أننا بلا أخلاق".

وأشارت "ليس للنساء بغزة أي حظ للنجاة وقد نخسر جيلا كاملا من الأطفال، مؤكدة "نحن بحاجة إلى قدرة كاملة على الوصول للقطاع لمنع الإبادة".

وأكدت :ستكون مسيرة تعافي قطاع غزة طويلة وصعبة، مشيرة إلى أن حدوث إبادة جماعية سنة 2025 أمر غير مقبول وغير مفهوم.

وحذر مستشفى الحلو في مدينة غزة، اليوم السبت، من تداعيات كارثية على الوضع الصحي جراء نفاد الوقود وتفاقم أزمة الكهرباء، مشيرة إلى المأساة التي يتعرض لها الأطفال الخدج داخل أقسام الحضانات والتحديات الكبيرة التي تعصف بمصيرهم.