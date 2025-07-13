شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توفر علاج الجذام مجانا بعيادات الجلدية التخصصية بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض الجذام هو مرض معدى يسببه ميكروب اسمه "باسيل الجذام" وينتقل عن طريق التعرض لرذاذ شخص لم يخضع للعلاج، يصيب الجلد والأعصاب الطرفية والغشاء المخاطى للجهاز التنفسى العلوى والعين وأجزاء أخرى من الجسم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: توفر الوزارة العلاج مجانا فى عيادات الجلدية التخصصية بجميع المحافظات. واستكملت: التوصيات الطبية الحديثة تؤكد عدم وجود مبرر لعزل مرضى الجذام بعد بدء العلاج، مما يدعم دمجهم فى المجتمع دون وصم.

وأضافت: توفر وزارة الصحة والسكان العلاج مجاناً فى عيادات الجلدية التخصصية بجميع المحافظات والعلاج محدد المدة حسب حالة المريض، ولا يستمر مدى الحياة. وأوضحت أنه على المرضى الالتزام بفترة العلاج المحددة من الطبيب المختص لضمان الشفاء التام ودعا الجميع إلى الوعى بأن مرض الجذام قابل للعلاج بسهولة، ونشجع على دعم المرضى ودمجهم فى المجتمع دون خوف.