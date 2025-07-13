شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة تصل ذروتها بهذا التوقيت والمحسوسة تقترب من الـ40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة والطقس شديد الحرارة التى تتعرض له البلاد، فوفقا لتوقعات حالة الطقس من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع على القاهرة الكبري لتسجل العظمي 37 درجة والمحسوسة 39 و 40 درجة ، على أن ترتفع درجات الحرارة العظي على جنوب الصعيد لتسجل 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 13 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع غدا، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع غدا نشاط رياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ، وسرعة الرياح من 30: 45 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5 متر ، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.