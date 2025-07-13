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وظائف جديدة في شركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه.. تفاصيل

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وظائف جديدة في شركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على وظائف جديدة، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، تنسيقا مع شركات القطاع الخاص، حيث أعلنت عن توافر فرص عمل في أحد الشركات العاملة في قطاع الكهرباء في الشيخ زايد، بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة هي:
- عدد30 فني كهرباء.

الشروط المطلوبة للتقديم :
- مؤهل متوسط.
- سن 25 : 35 سنة .

مزايا الوظائف:
- الراتب الشهرى من 9100 : 13000 جنيه.
- 14  يوم عمل + 7 أيام أجازة.
- تأمين صحى - تأمين اجتماعى - مكأفاة سنوية – تأمين على الحياة.

وأوضحت أن المدير المسئول/ أحمد، رقم تليفون: 01272138789.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر يوليو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت www.manpower.gov.eg.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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