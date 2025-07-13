شكرا لقرائتكم خبر عن جندى إسرائيلى: سنُسحق تدريجيا بغزة حتى ننهار بسبب الاستنزاف فى القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن جندي إسرائيلي استدعى للقتال في غزة قولة بأن "حكومة نتنياهو ترسلنا إلى القتال وتعفي عشرات آلاف من الحريديم".

وأكد الجندى الإسرائيلى أن " حكومة نتنياهو عاجزة وضعيفة أمام الحاخامات والسياسيين الحريديم، مضيفا "الاستنزاف فى القتال بغزة سيسحقنا تدريجيا حتى ننهار".

قالت سرايا القدس إنها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأضافت سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون حشود إسرائيلية على جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة.