شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماكينات حفر الخط الرابع للمترو تسابق الزمن لانتهاء المشروع.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رصد الخليج 365 أعمال حفر أنفاق الخط الرابع للمترو بمرحلته الأولى والتي تبدأ من محطة حدائق الأشجار بمدينة 6 أكتوبر وتنتهي بمحطة الفسطاط بالقاهرة مرورا بشارع الهرم بالجيزة وعدد من المناطق ذات الكثافة السكانية.

ويجرى حفر الأنفاق بسواعد مصرية من خلال ماكينات ألمانية الصنع مملوكة للشركات المصرية المنفذة للمشروع، ويدير الماكينات طاقم مصري وبمكونات تم تصنيعها محليا أهمها الحلقات الخرسانية المكونة لجسم النفق، ويتم تركيبها من خلال الماكينة بعد حفر النفق.

من جانبه أكد المهندس أحمد عبد الغفار المسئول عن ماكينات الحفر بالخط الرابع للمترو، أن هناك 6 ماكينات تحفر أنفاق الخط الرابع للمترو تم تشغيل 4 منها في المحطات من حدائق الأشجار حتى محطة المساحة، ومن المقرر أن يسير كل قطار مترو في نفق مفرد ويتم حفر النفق على عدة مراحل تبدأ من المحطة للمحطة التالية.

وأضاف المسئول عن ماكينات الحفر، لـ الخليج 365، أنه يتم فكل وتركيب الماكينة في كل مرة عند الوصول للمحطة وطول الماكينة 100 متر تقريبا، مشيرا إلى أن أول مرة يتم إنزال الماكينة من بئر النزول بالمحطة الأولى واستغرق تركيبها 6 أشهر تقريبا ولكن بعد ذلك يتم فكها وإعادة تركيبها في كل محطة وتستغرق 45 يوم تقريبا في كل مرة، ويتم ذلك لإعادة تثبيت الماكينة على مقدمة النفق في كل جهة للمحطة.

وأوضح أن الماكينة يديرها طاقم مصري بالكامل كلهم ذو خبرة كبيرة، مشيرا إلى أن الطاقم له خبرة كبيرة اكتسبها من خلال المشاركة في المشاريع السابقة، مشيرا إلى أن النفق يتكون من حلقات خرسانية كل حلقة مكونة من 7 أجزاء يتم تركبيها بشكل متتالٍ بالتزامن مع أعمال الحفر .

وكشف أن معدل الإنتاج 22 مترا في اليوم للماكينة الواحدة، مشيرا إلى أن الماكينة لا تتوقف حتى تنتهى من النفق حيث تعمل على مدار الساعة بطاقمي عمال ومهندسيين وفنيين يتبادلون العمل على الماكينة في ورديتين الوردية 12 ساعة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تعمل الماكينة بشكل متواصل لأكثر من 3 أشهر.

وأشار إلى أن كل العمال يتم تأمينهم بشكل تام ويوجد وسائل اتصال خاصة وغرف نجاه للطوارئ وخطوط للهواء والمواد المستخدمة في أعمال الحفر، وتمتد هذه الخطوط بطول المشروع، لافتا إلى أن الماكينة يتم توجيهها يمين ويسار من خلال وسائل توجيه يتم إدارتها من كابينة قيادة الماكينة.

وتمتد المرحلة الأولى من الخط الرابع بطول 19 كم و17 محطة (16 نفقية – 1 سطحية) من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط.