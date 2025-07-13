شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الدفاع المدنى فى غزة: نمر بيوم صعب للغاية بسبب كثرة المجازر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الدفاع المدنى فى قطاع غزة "نمر بيوم صعب للغاية بسبب كثرة المجازر"، وأكد "طواقمنا عاجزة عن إنقاذ 50 شخصا تحت الأنقاض في أحياء مدينة غزة".

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ بمدينة غزة إلى 47 شهيدا وجريحا.

وقالت مصادر طبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /السبت/ - إن 7 فلسطنيين استشهدوا وأصيب 40 آخرون أغلبهم بجروح خطيرة، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مجموعة من المواطنين في منطقة البلاخية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.