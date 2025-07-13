شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب زواج الأجانب بعد نقله من وزارة العدل للعاصمة الإدارية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مكتب زواج الأجانب، عمله بعد نقل مقره بوزارة العدل بميدان لاظوغلي، إلى مقره الجديد فى العمارة رقم 52 المجاورة الثانية، بالحي السكني الثالث، فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاحه منذ أيام.



تملك وزواج الاجانب

ما هو مكتب زواج الأجانب بالعاصمة الإدارية؟

يقوم مكتب زواج الأجانب بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، التي تسهم في التيسير على المواطنين وتتمثل هذه الإجراءات في عقد زواج رسمي ومصادقة على زواج واشهاد الطلاقة واشهاد مراجعة.



اجراءات المكتب



ويعد مكتب زاوج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل إذ أنشئ مكتب زواج الأجانب لأول مرة في 6 مارس 1979، داخل مبنى وزارة العدل ولكن في مايو الماضى صدر قرار بنقل المقر الى العاصمة الإدارية بعد انتقال وزارة العدل في وقت سابق.



التعامل مع الموطنين قبل وبعد



ووقت افتتاحه في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية منذ أيام قال المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، إنه يقوم بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، مما يسهم في التيسير على المواطنين، وتتمثل هذه الإجراءات في (إشهاد الطلاق، وعقد زواج رسمي، وإشهاد مراجعة، ومصادقة على زواج)، موضحا أن عدد منافذ الخدمة في هذا المكتب زاد بواقع 60% من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد؛ ليصل إلى 8 منافذ حاليا.



تعريف مكتب الزواج



وأطلقت وزارة العدل – بالتزامن مع افتتاح المكتب – خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها، بما يمكن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة.



خدمات المكتب الرقمية

وحول الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة التي اطلقتها وزارة العدل للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج الأجانب، فأنه بلغ عدد مستخدمي الخدمة حتى الآن 3362 علماً بأن متوسط المعاملات السنوية 8725، وتم الاستعداد لاتاحة البيانات باللغتين الانجليزية والفرنسية عند اطلاق البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل المصرية على شبكة الانترنت.



مكتب خدمات الاجانب



فيما يجري الآن العمل على إطلاق خدمة تقديم طلبات زواج الأجانب عن بعد واستيفاء المستندات وحجز موعد لمباشرة الإجراء.

إحصائية وزارة العدل عن زواج الأجانب

وفقا لإحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل، بلغ المتوسط السنوي لتوثيق عقد زواج رسمي خلال 3 سنوات عدد 6718 عقد، بينما بلغ المتوسط اعتبارا من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 عدد 5728 عقد، وبلغ المتوسط السنوي لتوثيق مصادقة على زواج خلال 3 سنوات عدد 763 مصادقة، بينما بلغ المتوسط اعتبارا من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 عدد 677 مصادقة.

، بلغ المتوسط السنوي لتوثيق اشهاد طلاق خلال 3 سنوات عدد 2177 اشهاد، بينما بلغ المتوسط اعتبارا من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 عدد 2249 اشهاد، وبلغ المتوسط السنوي لتوثيق اشهاد مراجعة خلال 3 سنوات عدد 71 اشهاد، بينما بلغ المتوسط اعتبارا من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 عدد 71 اشهاد.



التعامل مع الموطنين قبل وبع



التعريف بالمكتب



المكتب الزواج



الهدف العام



تعريف مكتب الزواج



تقديم طلبات الزواج



صور للمكتب من الداخل



صورة المكتب بعد العمل



صورة من المكتب



صورة واقعية من المكتب