شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب السياسية تتأهب بقوة لمعركة انتخابات «الشيوخ».. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الأحزاب السياسية تتأهب بقوة لمعركة انتخابات «الشيوخ»

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