شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لزواج مصرية من أجنبي في مكتب زواج الأجانب بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

نقلة نوعية أحدثتها وزارة العدل في نقل مكتب زواج الأجانب، من مقره بوزارة العدل بميدان لاظوغلي، إلى مقره الجديد فى العمارة رقم 52 المجاورة الثانية، بالحي السكني الثالث، فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاحه منذ أيام.



التعريف بالمكتب

ويتشرط لزواج المصرية من الاجنبي الأوراق التالية:

1- شهادة عدم ممانعة من سفارة الزوج الأجنبي داخل مصر مصدق عليها من الخارجية المصرية مبين بها (الديانة – المهنة - الدخل - محل الاقامة - الحالة الاجتماعية - وعدد الابناء وفى حاله عدم وجود ابناء يذكر ذلك فى الشهادة - تاريخ ومحل الميلاد) إذا كان أحد الأطراف ليبي او الزوج اردنى الرجوع لرئيس المكتب.

2- جواز سفر الزوج الأجنبي + ختم الاقامة ختم الاقامة.

3- شهادتين فحص طبي لراغبي الزواج من أي مستشفى حكومية أو أي مركز صحي.

4- 2 عدد شهود.

5- 5 صور شخصيه للزوجين.

6- بطاقة الزوجة المصرية + شهاده ميلاد مميكنة.

7- قيد طلاق في حال اذا كانت الزوجة مطلقة.

8- قيد وفاة اذا كانت الزوجة ارملة (المتوفى عنها زوجها ).



صورة للمكتب من الواقع



صورة للمكتب من واقع

ومن الملاحظات الهامة يجب على المصري المسيحي تقديم خلو موانع مصدق عليه من الكتدرائية ثم تصديق مديرية الامن في حالة عدم احتواء عدم الممانعة الصادرة من السفارة داخل مصر على بند الديانة فيرجى استخرجها من البلد ثم تصديقها من السفارة المصرية بالخارج ثم تصديقها من الخارجية المصرية بجمهورية مصر العربية.

ما هو مكتب زواج الأجانب بالعاصمة الإدارية؟

يقوم مكتب زواج الأجانب بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، التي تسهم في التيسير على المواطنين وتتمثل هذه الإجراءات في عقد زواج رسمي ومصادقة على زواج واشهاد الطلاقة واشهاد مراجعة.

ويعد مكتب زاوج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل إذ أنشئ مكتب زواج الأجانب لأول مرة في 6 مارس 1979، داخل مبنى وزارة العدل ولكن في مايو الماضى صدر قرار بنقل المقر الى العاصمة الإدارية بعد انتقال وزارة العدل في وقت سابق.

وتم زيادة عدد منافذ الخدمة في المكتب الجديد بالعاصمة الادارية زاد بواقع 60% من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد؛ ليصل إلى 8 منافذ حاليا.



خدمة المكتب الرقمية

خدمة الاستعلام عن وزاوج الأجانب الكترونيا

وأطلقت وزارة العدل – بالتزامن مع افتتاح المكتب – خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها، بما يمكن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة.

وحول الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة التي اطلقتها وزارة العدل للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج الأجانب، فأنه بلغ عدد مستخدمي الخدمة حتى الآن 3362 علماً بأن متوسط المعاملات السنوية 8725، وتم الاستعداد لاتاحة البيانات باللغتين الانجليزية والفرنسية عند اطلاق البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل المصرية على شبكة الانترنت.

فيما يجري الآن العمل على إطلاق خدمة تقديم طلبات زواج الأجانب عن بعد واستيفاء المستندات وحجز موعد لمباشرة الإجراء.