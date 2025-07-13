شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لزواج الأجنبية من مصرى فى مكتب زواج الأجانب بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

نقلة نوعية أحدثتها وزارة العدل في نقل مكتب زواج الأجانب، من مقره بوزارة العدل بميدان لاظوغلي، إلى مقره الجديد فى العمارة رقم 52 المجاورة الثانية، بالحي السكني الثالث، فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاحه منذ أيام.



التعريف بالمكتب

ويتشرط لزواج الأجنبية من المصري الأوراق التالية:

1- شهاده عدم ممانعة من سفارة الزوجة الأجنبية داخل مصر مصدق عليها من الخارجية المصرية "الديانة - الحالة الاجتماعية إذا كان أحد الأطراف ليبي الرجوع الرئيس المكتب".

2- جواز سفر الزوجة الأجنبية + ختم الاقامة الرجوع لرئيس المكتب.

3- شهادتين فحص طبي لراغبي الزواج من أي مستشفى حكومية أو أي مرکز صحی.

4- عدد 2 شهود.

5- عدد 5 صور شخصية للزوجين.

6- بطاقه الزوج المصري.



خدمة المكتب الرقمية

ما هو مكتب زواج الأجانب بالعاصمة الإدارية؟

يقوم مكتب زواج الأجانب بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، التي تسهم في التيسير على المواطنين وتتمثل هذه الإجراءات في عقد زواج رسمي ومصادقة على زواج واشهاد الطلاقة واشهاد مراجعة.

ويعد مكتب زاوج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل إذ أنشئ مكتب زواج الأجانب لأول مرة في 6 مارس 1979، داخل مبنى وزارة العدل ولكن في مايو الماضى صدر قرار بنقل المقر الى العاصمة الإدارية بعد انتقال وزارة العدل في وقت سابق.

وتم زيادة عدد منافذ الخدمة في المكتب الجديد بالعاصمة الادارية زاد بواقع 60% من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد؛ ليصل إلى 8 منافذ حاليا.



صورة للمكتب من الواقع

خدمة الاستعلام عن وزاوج الأجانب إلكترونيا

وأطلقت وزارة العدل – بالتزامن مع افتتاح المكتب – خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها، بما يمكن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة.

وحول الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة التي اطلقتها وزارة العدل للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج الأجانب، فأنه بلغ عدد مستخدمي الخدمة حتى الآن 3362 علماً بأن متوسط المعاملات السنوية 8725، وتم الاستعداد لاتاحة البيانات باللغتين الانجليزية والفرنسية عند اطلاق البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل المصرية على شبكة الانترنت.

فيما يجري الآن العمل على إطلاق خدمة تقديم طلبات زواج الأجانب عن بعد واستيفاء المستندات وحجز موعد لمباشرة الإجراء.



صور للمكتب



صورة للمكتب من واقع