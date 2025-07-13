شكرا لقرائتكم خبر عن كلية إدارة الأعمال جامعة النهضة تفتح باب القبول لبرامج الدبلومات والماجستير المهنى (MBA) للعام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية إدارة الأعمال جامعة النهضة ببني سويف، عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدراسات العليا المتميزة للعام الدراسي 2025 - 2026، التي تقدمها الكلية، في إطار سعيها لتقديم تجربة تعليمية متكاملة وتطبيقية تواكب متطلبات سوق العمل وتصقل المهارات القيادية للمديرين ورواد الأعمال.

وتشمل برامج الدراسات العليا التي تقدمها كلية إدارة الأعمال جامعة النهضة، 7 دبلومات مهنية في تخصصات مختلفة هي: المحاسبة، والتسويق والتجارة الإلكترونية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المشروعات، وإدارة الأعمال، والتمويل والاستثمار، وإدارة المنشآت الطبية، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال (MBA) باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتميز برامج الدراسات العليا بالكلية بتقديمها تجربة تعليمية تطبيقية من خلال عقد جلسات عملية تقدم من داخل بيئات أعمال حقيقية، يشارك فيها الدارسين في تحليل قرارات ومواجهة مواقف واقعية كما لو كانوا جزءًا من فريق الإدارة، كما تستعين الكلية بقيادات من عالم الأعمال ليكونوا جزءًا من المنظومة التعليمية، حيث يشاركون في عرض القضايا وتقييم الأعمال، مما يعمق الفهم لدى الدارسين، بالإضافة إلى تكليف الطلاب بتنفيذ مشاريع تطبيقية لصالح شركات قائمة، مما يضمن أن المشاريع ليست مجرد تدريب، بل مواد دراسية ذات وزن أكاديمي تعرض نتائجها وتناقش على نطاق مؤسسي.

وقد حددت كلية إدارة الأعمال جامعة النهضة شروط لقبول الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامجها للدراسات العليا، وهي: أن يكون المتقدم للبرنامج حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا بشرط معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.

كما حددت الكلية المصروفات الدراسية لبرامجها لفترة محدودة بمناسبة بدء الدراسة وهي كالتالي: ماجستير إدارة الأعمال (عربي) 25,000 جنيه، وماجستير إدارة الأعمال (إنجليزي) 35,000 جنيه، أما الدبلومات المهنية: 12,500 جنيه.

جدير بالذكر أن كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة تعد من الكليات الرائدة في مجالها، وهي كلية معتمدة وحاصلة على شهادة الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ تتويجًا لجهود الكلية في تطبيق أعلى معايير الجودة في برامجها الأكاديمية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تضمن تخريج كوادر مهنية قادرة على المنافسة والتميز في سوق العمل المحلي والدولي.















