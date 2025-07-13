شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تعاون مع المرور لإقرار مخالفة أى مركبة تسير بحارة الأتوبيس الترددى والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الاتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق، وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري.

وأشارت الوزارة إلى التعاون مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

كما أكدت الوزارة على ثقتها الكبيرة في الوعي الكبير للمواطنين من مستخدمي الطريق الدائري بالالتزام بتعليمات السلامة والآمان، وعدم استخدام الحارة المخصصة للأتوبيس التردي بما يساهم في المحافظة على الأرواح والمركبات.