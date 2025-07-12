شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد سنترال رمسيس لمتابعة أعمال الترميم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمحيط سنترال رمسيس، حيث تواصل شركة المقاولون العرب العمل على إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس تنفيذًا لتوجيهات د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وبدأت أعمال الترميم والصيانة في سنترال رمسيس حيث يتواجد بالموقع فرق من العمال المتخصصين الذين يعملون على إعادة تأهيل المبنى بشكل عاجل.

وتتواجد سيارات المطافئ ورجال الحماية المدنية في الموقع بشكل احترازي لضمان سلامة العاملين والمواطنين أثناء تنفيذ الأعمال في ضوء الإجراءات الوقائية المتبعة لضمان عدم حدوث أي طارئ.

أعلنت محافظة القاهرة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بدأت شركة المقاولون العرب العمل على إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس .



محافظ القاهرة يتفقد أعمال ترميم سنترال رمسيس



محافظ القاهرة يتفقد أعمال ترميم سنترال رمسيس



أعمال ترميم سنترال رمسيس



أعمال ترميم سنترال رمسيس



أعمال ترميم سنترال رمسيس



أعمال ترميم سنترال رمسيس