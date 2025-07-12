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تشكيل اللجان المشرفة على تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ

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تشكيل اللجان المشرفة على تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

السبت، 12 يوليو 2025 04:23 م

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات،  قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.

وحول تشكيل اللجان المشرفة علي أعمال اقتراع المصريين في الخارج نص القرار على الأتى:

تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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