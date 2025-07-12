شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اللجان المشرفة على تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.

وحول تشكيل اللجان المشرفة علي أعمال اقتراع المصريين في الخارج نص القرار على الأتى:

تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.