شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل فى "النوبارية الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب جولته بمدينة السادات، وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة النوبارية الجديدة، حيث عقد اجتماعاً بمقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح من المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، عن موقع قطع الأراضي الاستثمارية بالمدينة، والموقف التنفيذي لمشروعات الخدمات خلال العام المالى (۲۰۲٤ - ۲۰۲۵)، وكذا موقف الطرق والتغذية بمياه الشرب والاحتياجات المستقبلية للمياه، والصرف الصحي بالمدينة.

واطلع وزير الإسكان على الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها، وكذا مشروعات الكهرباء والاتصالات، بجانب المشروعات المقرر تنفيذها خلال خطة العام المالي الحالي.

كما اطلع وزير الإسكان، على موقف المصروفات الفعلية والإيرادات المحصلة خلال العام المالى ٢٠٢٤ -٢٠٢٥، والمصروفات والإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الحالي والخطة التنموية للمشروعات، ومقترحات وإجراءات تعظيم الموارد بالجهاز، بجانب متابعة موقف أعمال التطوير بقطاع الزراعة بمداخل وواجهة المدينة، وخطة الجهاز لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بطرح قطعة أرض بالمدينة على المستثمرين لإقامة مجتمع عمراني متكامل، والاهتمام بصيانة الطرق والمحاور بالمدينة، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، ومواصلة التطوير في المجالات كافة.