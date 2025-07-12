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للمصريين بالخارج.. تعرف على مقر لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ

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للمصريين بالخارج.. تعرف على مقر لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

السبت، 12 يوليو 2025 04:15 م

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.

وحول مقار لجان تصويت المصريين في الخارج نص القرار على الأتى:

يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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