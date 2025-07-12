شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين بالخارج.. تعرف على مقر لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.

وحول مقار لجان تصويت المصريين في الخارج نص القرار على الأتى:

يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.