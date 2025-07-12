شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة لـ57882 وأكثر من 138 ألف مصاب والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 57,882 شهيد، و138,095 مصاب، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، مساء اليوم السبت، أن من بين الحصيلة 7,311 شهيد، و26,045 مصاب، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 17 شهيدا، وأكثر من 53 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 805 شهداء، وأكثر من 5,252 مصاب.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 59 شهيدا منهم (9 شهداء انتشال) و208 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.