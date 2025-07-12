شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات عدة بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية فى معارك متفرقة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة عددا من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلية بجروح في معارك متفرقة بقطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر 2023، من قبل تل أبيب التي تفرض عليه حصارا برا وبحرا وجوا.

وقالت الإذاعة العبرية، إن ثلاثة مقاتلين أصيبوا بجروح في معارك جنوب القطاع، وكذلك آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في مركبة عسكرية، كما أصيب مقاتل آخر بجروح متوسطة شمال قطاع غزة بنيران الفصائل الفلسطينية.

بدورها قالت سرايا القدس في بيان اليوم السبت: "دمرنا آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعد تفجير عبوة برميلية - مزروعة مسبقاً - في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس."