شكرا لقرائتكم خبر عن 65 شهيدا جراء هجمات الاحتلال فى غزة منذ فجر اليوم بينهم 28 من منتظرى المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بسقوط 65 شهيدا جراء هجمات الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 28 من منتظري المساعدات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.