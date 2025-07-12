شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بزيادة ضخ السلع واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار بزيادة ضخ منتجات السلع الغذائية واللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ويتم طرح اللحوم الطازجة بسعر 320 جنيها والمجمدة بسعر 210 جنيهات بالإضافة الى توفير كافة المنتجات وكل ما تحتاجه الاسرة المصرية من سلع غذائية.

على جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بسعر طبق بيض المائدة " 30 بيضة " بـ 127 جنيها ، بجانب أيضا توفير السلع الغذائية ، ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين.