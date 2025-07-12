شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات عمال فسلطين يثمن موقف نقابة "يونيون" البريطانية لمنع نقل معدات الحرب للاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، رسالة دعم قوية من نقابة "يونايت ذا يونيون" (Unite the Union)، كبرى النقابات العمالية في القطاع الخاص في المملكة المتحدة، والتي تمثل مليون ونصف عامل في قطاعات النقل، والتصنيع الحربي، والخدمات، والصحة، والرعاية والتعليم.

وأوضح الاتحاد، أنه فى خطوة غير مسبوقة، صوتت "يونايت" بأغلبية ساحقة لصالح فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة على دعمها لحق العمال في رفض تصنيع أو نقل أو مناولة أي معدات عسكرية تُستخدم في الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكدت الأمين العام للنقابة "شارون غراهام" التزامها بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ودعم حملات سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة فى الجرائم ضد الفلسطينيين، استنادا إلى بيانات موثقة من قاعدة "ووترميلون"، والتي تكشف تورط أكثر من 400 شركة في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

ويعد هذا الموقف استجابة لضغوط متزايدة من قواعد النقابة وأعضائها، الذين أبدوا انخراطا متصاعدا فى الحراك العمالى المناصر لفلسطين، مما يشكل تحولا نوعيا في خطاب التضامن داخل أوساط العمل في بريطانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن نقابة "يونايت" تمثل عددا كبيرا من عمال الشركة المزود الرئيسي لحكومة الاحتلال بقطع غيار لطائرات “إف-15″، و”إف-16″، و”إف-35″، التي تستخدم في قصف غزة.

واعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هذا القرار إنجازا تاريخيا في مسيرة التضامن الدولي مع حقوق العمال والشعب الفلسطيني، وخطوة عملية في حماية الشعب الفلسطيني من العدوان المستمر عليه من قبل حكومة الاحتلال لأكثر من 22 شهرا.