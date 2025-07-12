شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم مؤتمرا لخريجات الجامعة فى إيبارشية المنيا حول الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس مؤتمرًا روحيًا مميزًا للشابات الجامعيات والخريجات، وذلك تحت عنوان "ما نؤمن به نُصلي به، نحيا به"، في بيت "أولاد الملوك" للمؤتمرات بقرية البرجاية، التابعة للإيبارشية، بحضور ومشاركة نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف الإيبارشية.

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الرعوية والتعليمية التي تهدف إلى دعم الفتيات في مرحلة ما بعد التخرج، سواء على المستوى الروحي أو النفسي والاجتماعي، في ظل التحديات التي تواجهها هذه الفئة في بداية حياتهن العملية.

تخلل المؤتمر صلوات القداس الإلهي، وشارك نيافة الأنبا مكاريوس بكلمة روحية تحت عنوان "قُولُوا سَلاَمٌ لِهذَا الْبَيْتِ"، تناول خلالها أهمية السلام الداخلي كأساس للتواصل مع الذات والآخرين، وربطه بمفاهيم الإيمان والرجاء والمحبة التي تقوم عليها العقيدة المسيحية.

كما اشتمل المؤتمر على عدة محاضرات روحية وعقائدية ناقشت موضوعات مثل "الهوية المسيحية في عالم متغير"، و"دور المرأة المسيحية في خدمة الكنيسة والمجتمع"، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية تناولت موضوعات مثل الاستعداد للحياة العملية والزواج المسيحي الناضج.

شارك في المؤتمر 115 فتاة من أبناء الإيبارشية وعدد من الإيبارشيات المجاورة، حيث أتيحت لهن فرصة الحوار وتبادل الخبرات، مما أسهم في خلق بيئة داعمة وآمنة تساعد على بناء شخصية قوية ومتزنة روحيًا ونفسيًا.

وأكد المنظمون أن هذا المؤتمر سيُتبع بسلسلة لقاءات شهرية لمتابعة المشاركات، في إطار توجه الإيبارشية لتعزيز خدمة الفتيات وتفعيل دورهن في الكنيسة والمجتمع.