شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يبحث مع نظيره السيراليونى التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية الشقيقة، استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، السيد الحاجي فانداي توراي، وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب، والصيانة، والملاحة الجوية، والخدمات الجوية، وتبادل الخبرات؛ وذلك بحضور السفير السيراليوني بالقاهرة، صادق سيلا، و جاك ماساكواي، مدير عام سلطة المطارات بجمهورية سيراليون، والوفد المرافق لهم إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.

وشهد اللقاء مناقشة بحث آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية؛ من أبرزها تطوير البنية التحتية للمطارات، وتعزيز برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، كما بحث الجانبان سبل تحديث وتوسيع نطاق مذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق، بما يواكب المستجدات الإقليمية والدولية في صناعة الطيران المدني، ويُعزز من تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وفي بداية اللقاء، رحّب الدكتور سامح الحفني بنظيره السيراليوني والوفد المرافق له ، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين، والتي تعززت مؤخرًا بزيارة رئيس جمهورية سيراليون إلى مصر في مارس الماضي.

وأكد وزير الطيران المدني على أن الدولة المصرية تعزز أواصر التعاون مع دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني، الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التكامل القاري وتدعيم فرص النمو الاقتصادي،، مضيفًا بأن وزارة الطيران المدني حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي للأشقاء في جمهورية سيراليون، من خلال الإستفادة من الإمكانات المتطورة التي تمتلكها كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وأشار الحفني إلى أن التعاون المصري الأفريقي في مجال النقل الجوي لا يقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل يمتد ليشمل دعم جهود التنمية الشاملة من خلال الربط الجوي، ونقل الخبرات، وتعزيز بناء القدرات البشرية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر تجاه التكامل القاري لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

ومن جانبه، أعرب الحاجي فانداي توراي عن بالغ سعادته بزيارة مصر، مشيدًا بالتقدم الكبير الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري من حيث البنية التحتية، والخدمات الجوية، وتحديث أنظمة الملاحة والسلامة، وتطور منظومة التدريب والتأهيل.

وأكّد تواري أن بلاده تتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية مع مصر تشمل نقل الخبرات المصرية إلى سيراليون، خاصة في مجالات تأهيل الكوادر البشرية، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، موضحًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق تعاون أوسع مع مصر، التي تُعد نموذجًا ناجحًا في تطوير قطاع الطيران المدني على مستوى القارة.

وأضاف الوزير السيراليوني نُثمّن دور مصر الريادي في أفريقيا، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتها المتراكمة في بناء منظومة طيران حديثة وفعالة. كما نأمل في تسريع خطوات التعاون على أرض الواقع، من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الزيارات الفنية، ودراسة فرص الربط الجوي بين القاهرة وفريتاون، لما له من أثر مباشر في تعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الفني، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة تُلبي احتياجات قطاع الطيران في سيراليون، ويُعزز من أوجه التعاون المصري الأفريقي في هذا القطاع الحيوي.

خلال اللقاء

وزير الطيران المدنى ونظيره السيراليونى