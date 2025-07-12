شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الشباب بالكنيسة تنظم مؤتمر "كنزو" لطلاب المرحلة الإبتدائية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب مؤتمرها السنوي تحت شعار "كنزو"، في بيت القديس مارمرقس الرسول بالعجمي، بحضور الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.



وشارك في المؤتمر حوالي 30 إيبارشية، حيث تناول المؤتمر مجموعة من المحاضرات ودروس الكتاب وورش العمل، بالإضافة إلى ألعاب موجهة تتناسب مع أهداف المؤتمر بطرق مبتكرة للأطفال، وقد دارت الفقرات حول:

+ ما هو الكتاب المقدس؟ ومن هم كُتّابه؟

+ المخطوطات وكيفية اكتشافها.

+ كيفية استخراج شاهد من الكتاب المقدس والتعرف على ترتيب أسفاره.

+ بانوراما العهد القديم.

+ أنواع التفاسير وكيفية استخراجها من النص.

+ جغرافيا الكتاب المقدس.

+ شخصية معلمنا بولس الرسول.

وحاضر في المؤتمر إلى جانب صاحبا النيافة عدد من الخدام المتخصصين في خدمة الطفولة. كما قدم فريق "أبناء القبطان" من كنيسة الشهيد أبادير بأسيوط عرضين مسرحيين للأطفال، وتم رفع محتوى المؤتمر بالكامل على قناة اليوتيوب الخاصة بلجنة الطفولة (Tofola YB).