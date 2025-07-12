شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى الأرثوذكسى ينظم ندوة أدبية حول فخ العسل والموت فى بلاط صاحبة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى ضمن الصالون الثقافى الدورى "كاتب وكتاب"، ندوة أدبية بعنوان: "فخ العسل والموت في بلاط صاحبة الجلالة»،

ويناقش اللقاء مضمون الكتاب وتجربة العمل الصحفي، إلى جانب التوقف عند محطات مهمة في المسيرة المهنية والأدبية.

وتُقام الندوة في تمام الساعة السادسة مساءً غد الأحد 13 يوليو 2025، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الكائن بمجمع الأنبا رويس بالعباسية.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار اهتمام المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بطرح قضايا الفكر والإبداع والإعلام، وفتح نافذة حوار مفتوح بين رموز الصحافة والثقافة والجمهور، إيمانًا منه بدور الكلمة في تشكيل الوعي وبناء الإنسان.

وتُعد هذه الفعالية استمرارًا لنجاح سلسلة "كاتب وكتاب"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الإصدارات الفكرية والأدبية ذات الطابع الجاد والمؤثر، وتشجيع القراءة والتفاعل مع قضايا المجتمع من خلال أقلام كُتّابه ومبدعيه.