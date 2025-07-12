الرعاية الصحية: تنفيذ 70 ألف برنامج تدريبى × 6 سنوات منذ انطلاق منظومة التأمين الصحى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أبرز إنجازاتها في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، وذلك في إطار التزام الهيئة بتعزيز كفاءة الأطقم الطبية والإدارية وبناء قدرات العاملين لديها، كضمانة حقيقية لتحقيق التميز المؤسسي والاستدامة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه تم تنفيذ ما يزيد عن 70.000 برنامج تدريبي خلال 6 سنوات من انطلاق منظومة التأمين الشامل وحتى الآن ، يأتي ذلك في إطار خطة استراتيجية متكاملة لبناء القدرات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هيئة الرعاية تعمل على تعزيز استثماراتها في تنمية العنصر البشري، باعتباره أحد أهم أصولها الاستراتيجية، وكونه مرتكزًا رئيسيًا لضمان استدامة التميز في الأداء الطبي والإداري داخل منشآتها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن برامج التدريب شهدت خلال الفترة من عام 2021/2022 وحتى 2024/2025، وهو ما يعكس النقلة النوعية في حجم ونوعية الاستثمار في رأس المال البشري داخل منظومة الهيئة، وقد تطور نسبة البرامج التدريبية المنفذة سنويًا في عام 2021/2022، مقارنة بعام 2022/2023 بنسبة نمو بلغت 38.6%، ثم بنسبة نمو قدرها 20.3% عام 2023/2024 مقارنة بالعام السابق، وصولًا إلى عام 2024/2025 محققة نسبة نمو قدرها 38.2% عن العام السابق، وهو ما أدى إلى تحقيق نمو تراكمي بنسبة 130.6% مقارنة بعام الأساس، وهو ما يعكس التطور المستمر في السياسات التدريبية التي تتبناها الهيئة.

وأضاف السبكي أن الهيئة تنتهج نهجًا علميًا متكاملًا في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية، حيث تم تطوير منظومة التدريب لتشمل تدريبات أساسية وتخصصية وإدارية وسلوكية وفنية، يتم إعدادها وفقًا لاحتياجات فعلية تم رصدها من أرض الواقع، وبما يدعم جاهزية الكوادر الطبية والإدارية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى، وقد تضمنت الخطة التدريبية برامج إلزامية لكافة المسميات الوظيفية، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للتدريبات التي تنفذ داخل كل منشأة سواء كانت نظرية أو عملية على رأس العمل، كما تم إنشاء قاعدة بيانات للمدربين المعتمدين من الهيئة يتم من خلالها التقييم المستمر لأدائهم.

وأشار السبكى، إلى اعتماد مراكز تدريبية تابعة للهيئة لدى جمعية القلب الأمريكية (AHA) لتقديم تدريبات BLS وACLS من خلال مدربين معتمدين تابعين للهيئة، وتم تجهيز واعتماد ثلاثة مراكز تدريبية رئيسية في بورسعيد والأقصر والقاهرة، لتقديم برامج الإنعاش القلبي المتقدم والأساسي وفقًا لمعايير الاعتماد الدولية.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه من خلال التنسيق المستمر مع شركاء النجاح، نجحت الهيئة في تقديم تدريبات بالشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة مثل وزارة الصحة والسكان، وأكاديمية الأميرة فاطمة، ومنظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات علمية مرموقة مثل مركز الدكتور مجدي يعقوب، فضلًا عن عدد من شركات الأدوية والجمعيات العلمية المتخصصة، بهدف رفع كفاءة العنصر البشري من خلال ورش العمل والأيام العلمية والمؤتمرات المتخصصة.

وفي سياق دعم التدريب التخصصي، لفت رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم اعتماد عدد من منشآت الرعاية الأولية والأقسام الطبية بالمستشفيات التابعة للهيئة كمراكز تدريب معتمدة للبورد المصري، وذلك بعد استيفاء المعايير اللازمة، بما يسهل التحاق كوادر الهيئة بالدراسات التخصصية، ويعزز من جاهزية الهيئة لتغطية التخصصات النادرة وقت الحاجة، كما تم تنفيذ برامج تدريبية موجهة لأطباء الرعاية الأولية بشكل مستمر.