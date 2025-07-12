شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، اليوم السبت الموافق 12 يوليو 2025 بجميع مراكز وقرى محافظة الجيزة، وذلك ضمن جهود الدولة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية، وتوفير التحصينات اللازمة بما يحقق بيئة غذائية آمنة ومستدامة والحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز جهود الوقاية من الأمراض الوبائية.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن مديرية الطب البيطري بالجيزة ستتولى تنفيذ أعمال ترقيم وتسجيل الحيوانات من خلال لجان متخصصة تابعة للإدارات البيطرية بكل المراكز، مع توفير أطقم بيطرية مدربة من أطباء ومعاونين وعمال وسائقين، إلى جانب إتاحة اللقاحات ومستلزمات التحصين وتخصيص سيارات للعمل في كل مركز لتيسير الوصول إلى جميع المربين.

وأشار إلى أنه تم تنظيم ندوات إرشادية في عدد من قرى ومراكز المحافظة قبل وأثناء الحملة، بهدف رفع الوعي لدى المواطنين والمربين بأهمية التحصين وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع الوحدات البيطرية والوحدات القروية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.