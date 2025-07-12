شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إصدار رخصة بالهدم لمنشأة غير آيلة للسقوط.. اعرف الخطوات والإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمراكز والمدن خدمات إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، في مجال التنظيم والمباني.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، خطوات وإجراءات استخراج ترخيص بالهدم للمباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وذلك على النحو التالي:-

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة.

1- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

3- أن يكون العقار غير مدرج في كشوف حصر المباني المحظور هدمها.

ثانيًا: الأوراق والمستندات

1- شهادة عقارية من الشهر العقاري بعدم وجود رهونات على العقار.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- عقد الملكية مسجل بالشهر العقاري.

4- كشف من مأمورية الضرائب العقارية (كشف مشتملات).

5- إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى.

6- رسم كروكي مبين عليه العقار والشوارع المجاورة معتمد من المهندس النقابي.

7- عدد 4 صور فوتوغرافية للعقار من 4 جهات.

8- إقرار على المالك قبل الشروع بأسبوعين بتقديم (إخطار الجهة الإدارية – تقديم شهادة إشراف من مهندس معتمد – تقرير هندسي مشتمل على الأسلوب الفني الذي سيتبع في تنفيذ أعمال الهدم – عقد مقاولة واعتماده من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد في حالة خضوعه، وفي حالة عدم خضوعه يقدم ما يفيد التعاقد مع مقاول).

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

3- سداد رسم الفحص.

4- بعد فحص الإدارة المختصة يتم استكمال المستندات المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

5- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

6- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

7- استلام الرخصة لبدء العمل بها.

ويعد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين أحد وسائل الحوكمة الإلكترونية؛ لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها.

ويهدف المركز التكنولوجي إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.