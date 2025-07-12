شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يشارك بمنتجات يدوية في ديارنا مارينا "مصر بتتكلم حرفي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الهلال الأحمر المصري، في معرض ديارنا تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، والتي تٌقام في منطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، خلال الفترة من 10 إلى يوليو حتى 10 سبتمبر 2025، وافتتحت فعالياته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.



يقدم الهلال الأحمر المصري، عدد من الخدمات على مدار أيام المعرض، بمشاركة عشرات المتطوعين، تتضمن فرق الاستجابة أثناء الطوارئ لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة ومعاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الزائرين، فرق إدارة الشباب وتنمية التطوع للتعريف بالهلال الأحمر وطرق وآليات التطوع.



الهلال الاحمر المصرى يشارك فى معرض ديارنا بمارينا



وفي إطار جهود الهلال الأحمر المصري لدعم الأسر المنتجة، تشارك فرق المعارض وتنمية الموارد المختصة بتسويق منتجات الحرف اليدوية، التي تنتجها أندية المرأة بمقرات الهلال الأحمر.



وتتضمن معروضات الأسر المنتجة المشاركة في "ديارنا - مصر بتكلم حرفي"، منتجات خيامية من انتاج أندية المرأة التابعة للهلال الأحمر المصري، و المصنوعة بأيدي سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات مقرات الهلال الأحمر المصرى، هذا إلى جانب، منتجات الحرف اليدوية المصنوعة من الجلود، السجاد اليدوي، أعمال الكروشية، من انتاج المشاغل الخاصة بالمرأة المعيلة .



الهلال الاحمر المصرى يشارك فى معرض ديارنا بمارينا



وفي أطار جهوده الإنسانية، تقوم فرق الهلال الأحمر المصري المشاركة في المعرض بنشر ثقافة التطوع ومساعدة الراغبين على التطوع لدعم جهود وخدمات الجمعية.



مشاركة الهلال الأحمر بمعرض ديارنا



ويمكن لزوار المعرض الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري أو طلب الدعم و الحصول على خدمات الإسعافات الأولية من خلال التوجه إلى نقطة تمركز الهلال في بداية المعرض، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم ( ١٥٣٢٢)، هذا إلى جانب تفقد فرق الهلال أرجاء المعرض على مدار ساعات اليوم .